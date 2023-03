Plano de Urbanização de Expansão da Vila de Mondim de Basto em elaboração

O Município de Mondim de Basto torna público que, até ao dia 3 de abril de 2023, se encontra a decorrer o período de Participação Pública Preventiva, para recolher sugestões e/ou observações para a elaboração do Plano de Urbanização de Expansão da Vila de Mondim de Basto.

O Plano de Urbanização de Expansão da Vila de Mondim de Basto (PU EV) está integrado na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 2 (UOPG 2) do PDM em vigor e com a sua elaboração pretende-se reforçar a centralidade da sede do concelho, acolhendo, preferencialmente, a função residencial mas promovendo, também, a criação de funções que contribuam para a dinamização social, cultural e a fruição, da população residente, tais como a programação de equipamentos de utilização coletiva nas tipologias adequadas.

Os Termos de Referência do Plano de Urbanização de Expansão da Vila e o formulário de participação encontram-se disponibilizados na página oficial do município e podem ser consultados em: https://municipio.mondimdebasto.pt/index.php/servicos-on-line/planeamento-territorial/uopg-2.html

GC CM