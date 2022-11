População de Lamego caminhou a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro

Os lamecenses voltaram a caminhar para “abraçar” uma grande causa solidária. Mais de 200 pessoas, de todas as idades, mas sobretudo mulheres, percorreram as principais ruas da cidade de Lamego para cumprirem uma caminhada que recolheu donativos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A primeira atleta a “cortar” a meta da 11ª Marcha e Corrida da Mulher Duriense foi a jovem Daniela Gregório.

Com o bom tempo a convidar a sair à rua, a boa disposição foi o sentimento dominante entre os participantes ao longo do percurso. Não faltaram até alguns carrinhos de bebé a percorrerem a distância de cinco quilómetros.

A edição deste ano da Marcha e Corrida da Mulher Duriense foi uma organização da Câmara Municipal de Lamego e da Delegação de Lamego da Liga Portuguesa Contra o Cancro, com o apoio de outras instituições. No final, foram entregues prémios às três primeiras participantes a concluir a prova.