Presença da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso na BTL 2023 foi um sucesso

A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) marcou mais um ano presença naquele que é o maior certame turístico português – Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) que se realizou entre os dias 1 e 5 de março, no Parque das Nações, em Lisboa.

A presença da CIMAT neste certame contou com a participação e colaboração de todos os municípios da Região (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar) levando a cabo um programa de atividades com vista à promoção e divulgação de um conjunto de potencialidades turísticas do território, nomeadamente, dos seus produtos endógenos com várias provas de degustação, junto dos milhares de visitantes da feira.

O feedback recebido foi muito positivo, nomeadamente, no que diz respeito ao novo Stand da CIMAT que se destacou por entre os demais stands presentes no pavilhão e que serviu de chamariz para as várias apresentações de eventos/atividades e produtos, seguidas de provas de degustação.

Para além destes momentos, foi também possível divulgar os vários pontos de especial interesse turístico da região através dos equipamentos tecnológicos adquiridos para o efeito (infopoint e televisões), bem como através dos novos guias turísticos da região do Alto Tâmega e Barroso para cada um dos sete produtos turísticos identificados no Plano Estratégico de Turismo do território: História e Arte, Montanhas e Rios, Aldeias e Tradições, Estradas de Paisagem, Termas e SPA, Desporto e Aventura e Gastronomia, Água e Vinhos.

A presença da CIMAT na BTL é uma oportunidade para dar a conhecer a região a um público cada vez mais vasto e diversificado, reforçando a sua posição como um destino turístico. A participação na feira é também uma forma de promover a cooperação entre os municípios da região, criando sinergias e estratégias conjuntas para a promoção do turismo na região do Alto Tâmega e Barroso.

Para além da presença dos técnicos de turismo dos municípios e da CIMAT, marcaram também presença os autarcas dos seis municípios (presidentes, vice-presidentes e vereadores), bem como o Secretariado Executivo da CIMAT, composto por Ramiro Gonçalves e José Alberto Diegas.

