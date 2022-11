Presidência em Movimento: Executivo Permanente de Alijó continua périplo pelas freguesias

No âmbito da iniciativa “Presidência em Movimento”, o Executivo Permanente do Município de Alijó continua o seu périplo pelas 14 freguesias do Concelho. Amanhã, dia 3 de novembro, o Executivo Permanente vai visitar a União de Freguesias do Pópulo e Ribalonga. Recordamos a última ação deste périplo que decorreu na Freguesia de Vila Chã.

Esta iniciativa pretende incentivar e aumentar a participação cívica e política das comunidades na gestão autárquica, através de um contacto direto e mais informal entre cidadãos e autarcas. O Executivo aproveita também este momento para reforçar o diálogo com as associações, coletividades e outras entidades locais.

GC