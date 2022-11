Presidente da “Ciência Viva”, Rosália Vargas, de visita à UTAD

Amanhã, dia 22, pelas 10h, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) recebe a presidente da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica – Ciência Viva, Rosália Vargas, uma visita enquadrada na Semana de Ciência e Tecnologia que decorre entre 21 e 25 de novembro.

A presidente da Ciência Viva visitará as exposições patentes no Museu de Geologia da UTAD e fará um percurso pelas estações geológicas do campus. De salientar que nesta atividade da Semana da Ciência e Tecnologia na UTAD, estão inscritos 48 alunos do Ensino Secundário.

Rosália Vargas acompanhará, ainda, o workshop sobre métodos utilizados no tratamento e recuperação de água proveniente de efluentes industriais, destinados à rede doméstica e/ou reutilização para rega, bem como a experiência interativa sobre a aplicação da termografia à prevenção de doenças.

A presidente da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica – Ciência Viva é também diretora do Pavilhão do Conhecimento, coordenando, desde 1996, a criação da rede de Centros Ciência Viva em todo o País. Entre 2013 e 2015, foi presidente do “European Network of Science Centres and Museums” e integra a “Association of Science-Technology Centers”. Recentemente, foi considerada, pelo website de referência do setor (“Blooloop”), uma das 50 personalidades mais influentes da indústria dos museus e atrações culturais do mundo.