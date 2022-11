Programa “Acesso para Todos” na Freguesia de São Cristóvão de Mondim de Basto

Encontra-se em fase de conclusão a obra de beneficiação do acesso à Rua e Travessa do Mogo, na Freguesia de S. Cristóvão de Mondim de Basto que, no âmbito do programa “Acesso para Todos”, desenvolvido pela autarquia de Mondim de Basto, pretende proporcionar aos munícipes melhor acesso às suas habitações.

Esta obra na Rua e Travessa do Mogo foi desenvolvida em articulação com a Junta de Freguesia de S. Cristóvão de Mondim de Basto e representou um investimento de cerca de 14 mil euros.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Carlos Amorim e o Presidente da Junta de Freguesia de S. Cristóvão, João Carlos Marques, visitaram o local intervencionado e destacaram a importância destes trabalhos de pavimentação para a comodidade dos moradores que usam diariamente estas vias.

Com o programa “Acesso para Todos” o atual Executivo Municipal pretende promover a acessibilidade de viaturas de emergência e também o usufruto do espaço público por pessoas com mobilidade reduzida.

Desta forma, e em colaboração com as Juntas de Freguesia, a Câmara Municipal encontra-se a realizar o levantamento das necessidades apresentadas por todo o concelho, de forma a que se torne possível a toda a população Mondinense usufruir de acessos dignos.