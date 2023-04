Programa “Acesso para Todos” nas aldeias de Barreiro, Ermelo e Fervença 

No âmbito do programa “Acesso para Todos” e ao abrigo do protocolo de cooperação financeira e técnica entre a Câmara Municipal de Mondim de Basto, a Junta da União de Freguesias de Ermelo e Pardelhas e a Comunidade Local dos Baldios de Assureira, Barreiro, Fervença e Varzigueto, encontram-se em fase de conclusão as obras de beneficiação de diversos caminhos nas aldeias de Barreiro, Ermelo e Fervença.

A empreitada que representou um investimento total de aproximadamente 90 mil euros resultou de um esforço conjunto de concretização de melhorias de acessibilidades nestas aldeias e, particularmente, no acesso a habitações.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, com o Vice-Presidente, Carlos Amorim, o Presidente da União de Freguesias, José Mota e o Presidente da Comunidade Local dos Baldios, José Silva, visitaram alguns dos caminhos intervencionados que oferecem, agora, mais segurança e comodidade às populações destas localidades.

Promover o acesso digno a todas as habitações, a acessibilidade de viaturas de emergência e também o usufruto do espaço público por pessoas com mobilidade reduzida é objetivo deste programa implementado pela Câmara Municipal no atual mandato autárquico.

GC CM