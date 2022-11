Projeto ArtFest animou Mercado Municipal de Vila Pouca de Aguiar

No passado sábado, dia 29 de outubro, o Mercado Municipal de Vila Pouca de Aguiar foi palco das atuações da academia Dança D’Aguiar e do grupo musical Back To The Hits, ambas realizadas no âmbito do projeto Alto Tâmega ArtFest desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT).

A Dança D’Aguiar atuou durante a tarde e o Back To The Hits subiu ao palco do Mercado Municipal à noite, animando assim parte do fim de semana aguiarense.

Recorde-se que o Projeto ArtFest (NORTE-04-2114-FEDER-000455) tem como objetivo geral a promoção e valorização turística do património cultural do território.

Para tal, apresenta um programa de cultura em rede envolvendo os seis municípios do Alto Tâmega e Barroso (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar), promovendo a animação de espaços culturais (auditórios, teatros, salas multiusos, salas polivalentes e outros recintos de espetáculos), bem como dos museus municipais e espaços museológicos.

