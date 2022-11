Projeto de investigação sobre vivências artísticas no Interior a decorrer em Vila Real

Uma longa reflexão sobre a interioridade geográfica e a identidade territorial através das artes performativas é a proposta de trabalho que o ator, dramaturgo e encenador Carlos Alves está a realizar desde Julho na região de Vila Real. Esta pesquisa reúne várias colaborações e apoios e terá diferentes iniciativas de acesso público ao longo do primeiro semestre de 2023.

O projecto conta com o apoio da Direção-Geral das Artes e produção da Ver Imperfeito, uma associação cultural sediada em Lisboa. Tem ainda as colaborações da Filandorra – Teatro do Nordeste, Teatro de Vila Real e a companhia de teatro Urze.

Centrado na experimentação cénica e dramatúrgica, todo este processo pretende estudar, conhecer e compreender a realidade das vivências artísticas e culturais nesta região do interior do país, procurando desmistificar ideias feitas e aprofundar o pensamento sobre o que acontece longe dos grandes centros urbanos. De acordo com o autor deste trabalho, “o centralismo é uma questão em Portugal e ela é muito premente quando falamos de Artes e Cultura”. “Não estamos propriamente à procura de receitas para acabar com o centralismo, o que pretendemos é ouvir a voz das pessoas que diariamente fazem a Cultura acontecer em sítios que não são Lisboa nem o Porto”.

É nessa auscultação que entra o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido entre o autor e encenador e as actrizes Helena Vital, Bibiana Mota e Débora Ribeiro. Do encontro entre os quatro resultará uma proposta cénica e dramatúrgica que parte de matéria autobiográfica para falar sobre ligação ao território e às comunidades, bem como as decisões entre ficar, partir e voltar.

Uma segunda iniciativa que tem vindo a ser desenvolvida em paralelo é a realização de um documentário em que participam diversas pessoas ligadas à criação, produção, promoção e divulgação artística na região do nordeste transmontano. Mais uma vez se pretende ouvir a realidade de quem vive e trabalha na região no sector das actividades culturais e artísticas, identificar os rostos do presente e, de certa forma, pensar heranças do passado. Redundante será dizer que tudo isto é feito com uma perspectiva de futuro, de um pensamento que fica para a memória de amanhã.

O projeto terminará com a edição de um livro em que se reunirão conclusões sobre todo este processo, se fará a história do mesmo e se apresentarão os caminhos para onde a investigação conduziu. “Interessa-me que esse livro faça uma memória do que foram estes meses de trabalho e as descobertas a que ele me conduziu. Mas também que ele possa acrescentar algum saber no que toca a esta região e às coisas que aqui se fazem no plano das artes performativas. Quando se inicia uma investigação como esta, parte-se com uma série de objetivos mas, ao longo do tempo, abrem-se novas linhas que importa seguir. Surge-me como muito necessário escrever sobre tudo isso e apresentar isso às pessoas”, adianta Carlos Alves.