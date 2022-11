Projeto Erasmus+: Alijó recebe escolas da Eslováquia, Espanha e Macedónia do Norte 

Alunos e docentes de escolas da Eslováquia, Espanha, Macedónia do Norte e do Agrupamento de Escolas D. Sancho II foram recebidos nos Paços do Concelho, no âmbito de uma visita de intercâmbio que está a decorrer em Alijó, até ao dia 19 de novembro, inserida no projeto Projeto Erasmus+ Erasmus+ “First Aid and Healthy Life”.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alijó, Vítor Ferreira, e a Vereadora da Educação, Sónia Pires, deram as boas-vindas a todos os intervenientes pela participação neste projeto de intercâmbio, dedicado à temática dos primeiros socorros e vida saudável.