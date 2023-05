Projeto Integr@tención II foi apresentado em Sabrosa

Durante o dia de ontem, 04 de maio, decorreu na Biblioteca do CEISDTAD, a Reunião de Lançamento do Projeto Integr@tención II com o objetivo primordial de analisar e debater as soluções tecnológicas assistivas direcionadas à população sénior. Hoje, 05 de maio, o evento teve continuidade no Auditório Municipal com a “Reflexão sobre o futuro”.

A sessão de abertura do evento contou com a presença de Maria José Hernández, Coordenadora do Projeto Integr@tención II, de Helena Morais, da CIM Douro e com a Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, que fez questão de referir que “estamos hoje a trabalhar para o futuro e acredito que estas tecnologias farão toda a diferença na vida das pessoas, criando uma melhor qualidade de vida, uma maior autonomia e criando aos familiares uma postura de maior segurança.”

O evento prosseguiu com várias apresentações de soluções tecnológicas assistivas que fazem parte do Catálogo de Soluções Tecnológicas Assistivas do Integr@tención II. Estas soluções totalmente adaptadas às necessidades reais dos idosos e às condições do seu ambiente, permitem que a oferta tecnológica corresponda à procura.

Na reta final do certame todas as tecnologias foram debatidas numa mesa redonda, com a moderação de João Rodrigues, Secretário Executivo Intermunicipal, com as intervenções de Henrique Martins, da Digital Healthcare Systems, de Elísio Costa, professor no Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e investigador na Unidade de Investigação em Biociências Moleculares Aplicadas da mesma instituição (UCIBIO) e de Marta Prieto, da Fundación Santa María La Real.

A tecnologia assistiva tem forte repercussão na vida dos idosos em situação de dependência, incapacidade ou doença crónica ou na das pessoas com deficiência. A cada momento, novos sistemas, dispositivos, equipamentos e soluções são pensados para facilitar o dia a dia e a inclusão deste grupo etário.

O evento que contou com a presença de várias instituições do concelho de Sabrosa, foi organizado pela CIM Douro no âmbito do projeto Integr@tención II, cofinanciado pelo Programa INTERREG V A Espanha/Portugal (POCTEP) com o apoio do município de Sabrosa.