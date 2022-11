Lamego: Projeto Sénior + Ativo com recorde de participantes

O Projeto Sénior + Ativo conta já catorze edições e continua a ser um sucesso. A edição deste ano atingiu um número recorde de participantes, com mais de 400 seniores.

Com a missão de melhorar a qualidade de vida dos mais idosos, o Município de Lamego promove um vasto leque de atividades.

As pessoas podem participar, regularmente, em aulas de ginástica, hidroginástica, caminhadas, formações, sessões de cinema e convívios, evitando assim a solidão e vivenciando experiências únicas.

Todos os lamecenses com idade igual ou superior a 60 anos, ou reformados, podem inscrever-se na junta de freguesia do local onde residem ou no Centro Multiusos, caso residam na área da Junta de Freguesia de Lamego.

O projeto Sénior + Ativo foi distinguido com o Selo de Qualidade Sénior para Programas de Atividade Física.

GC CM