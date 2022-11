PS do Peso da Régua elegeu novos órgãos da concelhia

A Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de Peso da Régua reuniu, no passado dia 27 de outubro de 2022, para a tomada de posse dos novos elementos dos órgãos da concelhia socialista.

A reunião serviu ainda para proceder à eleição do novo Secretariado Concelhio e da Mesa da Comissão Política.Na sua intervenção de abertura, o recente eleito Presidente da Concelhia, Hugo De Almeida, afirmou “querer liderar um projeto que engrandeça o PS Peso da Régua, que seja cada vez mais escutado, respeitado e principalmente, que possa ser visto como uma alternativa política à atual governação local.” “Necessitamos de ter um partido mais forte, mais presente na vida de todos os militantes e, sobretudo, dos Reguenses”, acrescentou.

O novo Presidente do PS Peso da Régua, que encabeçou a lista única que se apresentou a sufrágio com a moção de estratégia “Fazer Diferente: Por um PS mais forte e presente” definiu as suas prioridades para o mandato, frisando: “queremos que os Reguenses voltem a ver no PS uma alternativa de confiança para o concelho. Para isso, o PS necessita trilhar um novo caminho, alicerçado num pensamento renovado e numa forma diferente de trabalhar”.

A Mesa da Comissão Política Concelhia eleita para este mandato é presidida por José Carlos

Simões, tendo como secretários Maria Isabel Barroco Melo e Maria Emilia Sousa Janeiro.

De referir, ainda, que Andreia Coutinho Simões, primeira subscritora da moção “Desconstruir estereótipos, Promover uma cultura de igualdade”, tomou posse como coordenadora da estrutura das Mulheres Socialistas de Peso da Régua que elegeu, pela primeira vez, uma estrutura com órgãos próprios a nível concelhio.

GC