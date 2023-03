PSD: 3ª edição do “Roteiro pelas Freguesias” passou por Lordelo

O PSD de Vila Real realizou este Sábado, 25 de março, a 3ª edição do “Roteiro pelas

Freguesias”, dedicando o dia à freguesia de Lordelo.

Lordelo é uma freguesia periurbana, cujo território é constituído por uma zona de elevada densidade populacional e outra com características mais rural.

Segundo o PSD, o atual executivo municipal socialista, apesar do investimento que está a ser feito ao nível da rede viária, particularmente na zona envolvente ao perímetro do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, continua sem responder às necessidades da globalidade da freguesia, quer ao nível do bem-estar das famílias quer ao nível das infraestruturas de apoio à freguesia, não respondendo às expectativas criadas na população.

“Nas áreas rurais da freguesia pouco ou nenhum investimento tem sido feito, quer pelo executivo municipal socialista quer pelo executivo da junta de freguesia”, pode ler-se no comunicado.

Com base nos diversos contatos com a população ao longo do dia, o PSD afirma que “foi possível perceber a necessidade premente de criar condições na freguesia que aumentam a qualidade de vida das famílias, quer ao nível da habitação quer ao nível das acessibilidades e infraestruturas de bem-estar, pois só assim Lordelo será uma freguesia mais próspera e atrativa e com um elevado nível de qualidade de vida. A revisão do PDM é outra das preocupações dos Lordelenses!.

A comitiva fez ainda uma visita ao espaço envolvente do rio Cabril, que atravessa a freguesia, local que o PSD de Vila Real, em novembro de 2022, apresentou como sendo o espaçoideal para aí se construir o parque verde do Cabril.

GC