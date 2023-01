PSD de Vila Real dá início ao roteiro pelas freguesias do concelho

O PSD de Vila Real levou a cabo, este sábado, dia 14 de janeiro, a primeira sessão do que intitulou como “Roteiro pelas Freguesias”. “Com esta iniciativa, a comissão política de secção pretende aproximar o partido das suas bases, dos seus militantes e simpatizantes locais, ouvindo as suas necessidades, propostas e expectativas (…). Pretendemos descentralizar a ação política, sentindo as freguesias, recuperando, desta forma, a força e o dinamismo do partido nos meios rurais”, referiu Luís Tão, presidente da Comissão Política de Secção, à margem deste primeiro encontro.

Esta primeira ação decorreu na União de Freguesias de Mouçós e Lamares, onde foram visitados vários lugares da freguesia, ouvidas várias associações locais e a população em geral.

Segundo a comissão política, em cima da mesa, estiveram temas como a falta de manutenção das estradas e arruamentos, a falta de cobertura do prometido saneamento, a escassez de transportes públicos e a instabilidade da extensão de saúde de Sanguinhedo.

Luís Tão fez um balanço positivo deste que “foi o primeiro de muitos encontros com as freguesias rurais do concelho”. “É determinante atender a estas necessidades bem como apostar na criação de estruturas locais que vão ao encontro das necessidades locais, como sejam o alargamento das valências das IPSS locais existentes ou mesmo o apoio das iniciativas protagonizadas pelas associações locais que desempenham um papel essencial no desenvolvimento cultural e no enraizamento das populações”, concluiu, deixando o compromisso de visitar todas as freguesias.