PSD de Vila Real propõe devolver um milhão de euros às famílias vila-realenses 

O PSD de Vila Real, tendo em conta o cenário atual de grande incerteza socioeconómica no qual as famílias “ainda sofrem o impacto da crise pandémica” e temem os impactos da guerra na Ucrânia, declarou, em comunicado considerar “que o foco das políticas locais deve estar no apoio às famílias”. “Neste sentido, os vereadores do PSD vão apresentar, em reunião de câmara, na próxima segunda-feira, dia 14 novembro, um pacote fiscal que consiste nas seguintes medidas: 1-redução da taxa de IMI de 0,39% para 0,375%; 2 -devolução de 1,5% de IRS às famílias”, pode ler-se no comunicado da oposição.

Segundo o PSD estas medidas pretendem devolver as famílias um total de €1.089.430,77, servindo de alívio asfixia financeira condicionada pelo aumento dos preços e da inflação. “Ressalvamos que estas medidas vão de encontro ao entendimento nacional de que tudo deve ser feito para minimizar os impactos da crise nas pessoas e tem em consideração a disponibilidade financeira do município de Vila Real como estará espelhado na proposta”, explicou o PSD, relembrando que “esta estratégia de apoio às famílias será ainda reforçada com a apresentação, em sete de discussão GOP 2023, um conjunto de medidas que visam, nas diversas vertentes, aliviar o esfoço e encargos dos vila-realenses”.

“É tempo de investir nas pessoas, de proteger as famílias e de apostar em políticas com impacto no dia-a-dia de casa um dos vila-realenses”, concluiu a oposição.