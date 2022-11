Quartel Electrão: seis associações do distrito de Vila Real recebem equipamentos eléctricos usados

As seis associações humanitárias de bombeiros voluntários do distrito de Vila Real que aderiram à sétima edição da campanha “Quartel Electrão” estão a receber equipamentos eléctricos usados até ao próximo dia 30 de Novembro.

O primeiro prémio do “Quartel Electrão”, que será atribuído à associação que mais equipamentos usados recolher, a nível nacional, é um veículo ligeiro de combate a incêndios no valor de 58 mil euros. O segundo prémio corresponde a 5.000 euros convertíveis em equipamento de protecção florestal. As associações recebem ainda 75 euros por cada tonelada de resíduos que reunirem.

A campanha distribui também prémios por seis regiões – Norte, Centro, Interior, Lisboa e Vale do Tejo, Sul e Ilhas – que correspondem às áreas de recolha dos equipamentos. Há ainda um Prémio Novos Aderentes, criado para incentivar a adesão à campanha por parte de novas associações. Os vencedores destas categorias recebem 750 euros em cartões pré-pagos de combustível.

A associação que mais se destacar na recolha de pilhas será recompensada com um prémio de 1500 euros convertíveis em equipamento de protecção florestal. Um prémio do mesmo valor será atribuído à associação que reunir mais lâmpadas.

Até ao final desta edição da campanha, que arrancou em Janeiro e que tem como parceira a Liga dos Bombeiros Portugueses, a população pode deixar todo o tipo de lâmpadas, pilhas e equipamentos eléctricos fora de uso nos quartéis aderentes do distrito: AHBV – Favaios; AHBV – Flavienses; AHBV – Pinhão; AHBV – Ribeira de Pena; AHBV – Sanfins do Douro; AHBV – Vila Real – Cruz Branca;

A iniciativa tem suscitado o apoio de várias autarquias, não só juntas de freguesia, mas também câmaras municipais, que apelam à entrega de electrodomésticos e outros equipamentos eléctricos em fim de vida como forma de ajudar os soldados da paz. Algumas empresas contactam também o Electrão directamente para a recolha destes equipamentos e solicitam que essa contabilização seja associada à corporação da sua área.

Esta campanha do Electrão tem como objectivo envolver as associações humanitárias na causa da reciclagem de pilhas, lâmpadas e equipamentos eléctricos usados, garantindo ao mesmo tempo vários prémios às associações. Globalmente, desde 2021, esta iniciativa já permitiu a recolha de mais de dez mil toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos eléctricos usados.

Sobre o Electrão

O Electrão – Associação de Gestão de Resíduos é a entidade responsável por três dos principais sistemas de recolha e reciclagem de resíduos: embalagens, pilhas e equipamentos eléctricos usados. Gere uma rede de recolha de equipamentos eléctricos e pilhas usadas com mais de 7000 locais de recolha dispersos por todo o território nacional e é também responsável pela reciclagem de embalagens em todo o país. A sua principal missão é assegurar a reciclagem dos resíduos recolhidos, contribuindo para a minimização do impacto ambiental e para um reaproveitamento dos materiais que os constituem promovendo a economia circular. Desenvolve diversas campanhas de comunicação e sensibilização com o objectivo de promover uma maior consciencialização ambiental e uma mudança de comportamentos, de que se destacam o Quartel Electrão, a Escola Electrão e o TransforMAR.

GC