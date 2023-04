Quim Barreiros animou Praça do Município de Boticas  

Foi num ambiente de verdadeira festa que milhares de pessoas assistiram no passado sábado, dia 1 de abril, na Praça do Município, à atuação de Quim Barreiros.

O cantor de música popular atuou perante uma vasta multidão que fez questão de cantarolar e aplaudir o artista ao longo de todo o espetáculo, sendo que Quim Barreiros não ficou aquém das expetativas e levou Boticas ao rubro, com o seu reportório sobejamente conhecido por várias faixas etárias.

O concerto realizou-se no âmbito da iniciativa “Páscoa Viva”, organizada pela Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense com o apoio do Município de Boticas.

GC CM