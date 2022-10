Recuperação de material furtado no Peso da Régua

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Peso da Régua, no dia 13 de outubro, recuperou diverso material agrícola furtado e identificou um homem de 46 anos por suspeita de furto, no concelho de Sabrosa.

Na sequencia de uma denúncia de furto de diversos artigos agrícolas, os militares realizaram diligências policiais que permitiram localizar e intercetar o suspeito, que se encontrava na posse dos artigos furtados, destacando-se: Um ferro do monte; Uma tenaz agrícola; Uma sachola; Um atomizador de sulfato; Uma máquina de corte de madeira; Uma escada de alumínio.

Os objetos furtados foram apreendidos e restituídos ao legítimo proprietário.

No seguimento da ação o homem de 46 anos foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Real.