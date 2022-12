Refeições de Natal na Casa de Mateus com produtos locais 

Pão de bolota ou bolo de medronho. São duas das muitas hipóteses que tem para usufruir na Casa de Mateus, este Natal. A Fundação da Casa de Mateus está apostada em ser uma quinta cada vez mais sustentável e em oferecer serviços que respeitem o ecossistema, também à mesa.

Por isso, as ementas são pensadas, adequadas e depois cozinhadas consoante a estação do ano e tendo em conta os alimentos que a horta-jardim da própria Casa produz. A aposta passa pelas receitas tradicionais e também pela cozinha vegetariana. Uma oferta diferente para quem procura mais do que uma refeição. Na Casa de Mateus os almoços ou jantares serão servidos em ambiente histórico, numa das muitas salas deste monumento nacional do sec. XVIII.

A refeição pode ser complementada com uma visita à Casa e/ou aos Jardins.

A acompanhar os pratos confeccionados pela cozinheira da Casa, serão servidos vinhos e infusões também com ligação à Casa de Mateus. As reservas devem ser feitas através do site (www.casademateus.com), por telefone( +351 259 323 121) ou por e-mail (visitas@casademateus.pt).