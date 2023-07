Regionais de natação deram espetáculo em Santa Marta de Penaguião

Muitas medalhas, muito espetáculo e recordes regionais batidos. Este é um dos resumos possíveis de um frenético fim-de-semana dos Campeonatos Regionais de Verão e Torregri III Cadetes A de Natação, que se realizaram nas Piscinas Municipais de Santa Marta de Penaguião.

No total, estiveram inscritos 103 fantásticos nadadores (56 masculinos e 47 femininos) em representação de nove clubes tanto de Trás-os-Montes e Alto Douro como do distrito do Porto.

O destaque desta prova vai para os cinco recordes regionais batidos – Lucas Ribeiro, Infantil B do GC Vila Real, nos 800 e 1500m livres; o seu colega de equipa Herman Kovalchuk, Sub-17, nos 50m costas; a Juvenil B do GC Vila Real, Beatriz Igrejas, nos 1500m livres; e Andreia Barreira, outro grande talento da classe dos 17 anos, que levou para o Peso da Régua o recorde regional dos 400m estilos na sua categoria.

Parabéns a todas e todos os medalhados destes excelentes dois dias de prova, e um agradecimento à Associação de Natação do Nordeste por, em conjunto com o Município de Santa Marta de Penaguião, ter produzido mais uma grande festa desportiva em Terras de Berço D’Ouro.