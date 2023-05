Requalificação da estrada entre Chaves e Montalegre vai avançar

Autorizada a abertura do concurso público para a requalificação do troço da EM 507 que liga Chaves a Soutelinho da Raia

A Câmara Municipal de Chaves autorizou, em sede de órgão executivo, a abertura do concurso público para a requalificação do troço da Estrada Municipal 507, que liga Chaves a Soutelinho da Raia.

A empreitada representará um volume de investimento financeiro superior a 3 milhões de euros, valor assumido integralmente pelos cofres da autarquia flaviense, sem necessidade de recorrer a qualquer tipo de empréstimo ou financiamento externo.

Esta requalificação permitirá dotar esta via de ligação interconcelhia de melhores condições rodoviárias e pedonais, através de trabalhos de repavimentação, reforço da sinalização, colocação de lombas e construção de passeios, assegurando não só um maior conforto e visibilidade aos automobilistas, mas também a segurança dos peões. A intervenção irá garantir, ainda, melhores condições de salubridade às habitações que ladeiam a estrada, com a colocação de um lance de rede de saneamento.

A EM 507 constitui uma importante via de acesso à A24 e um percurso frequentado diariamente por centenas de utilizadores para os mais diversos propósitos, especialmente para o acesso hospitalar, trabalho e lazer. Por se tornar fundamental para a centralidade dos territórios, era manifestamente uma intervenção já há muito ambicionada pelo município e população.

Recorde-se que o troço entre Soutelinho da Raia e o limite do Concelho de Montalegre, com 1,5 km, já foi reabilitado no anterior mandato, traduzindo um investimento de 480 mil euros, sendo que esta intervenção concretiza mais um compromisso assumido pelo executivo municipal.