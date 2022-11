Reunião do Conselho Intermunicipal da CIMATB decorreu em Chaves

Decorreu, dia 8 de novembro, no edifício da Câmara Municipal de Chaves, a reunião mensal do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT).

No encontro marcaram presença o Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, o Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, a Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Fátima Fernandes, o Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha, o Vereador da Câmara Municipal de Valpaços, Jorge Pires, bem como o Secretariado Executivo da CIMAT, constituído por Ramiro Gonçalves e José Alberto Diegas.

Entre os vários assuntos tratados destacam-se a tomada de posse de Fátima Fernandes, enquanto membro do Conselho Intermunicipal, dado que iniciou, no passado dia 3 de novembro, funções como Presidente do Município de Montalegre, na sequência da renúncia de Orlando Alves ao cargo de autarca.

A reunião permitiu ainda analisar a elaboração do Programa do IV AQUAFORUM e a realização IV Gala do Empreendedorismo e das Empresas do Alto Tâmega e Barroso, evento agendado para o dia 2 de dezembro.