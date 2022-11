Ribeira de Pena: 1º Ciclo dos Laboratórios Criativos sobre “História e Arte”

Decorreu no dia 21 de novembro, no Museu Escola, a primeira sessão dos 1º Ciclo dos Laboratórios Criativos, em Ribeira de Pena, com o tema “História e Arte”.

O objetivo central dos Laboratórios Criativos é idealizar, definir e construir de forma colaborativa uma nova oferta turística composta (multioperador) para o Alto Tâmega e Barroso, envolvendo os operadores e interlocutores turísticos da região.

A metodologia de implementação dos Laboratórios Criativos assenta em dois modelos de intervenção, com momentos de trabalho online e sessões de trabalho presenciais, ao longo das quais serão trabalhados de forma transversal, os produtos turísticos identificados no Plano Estratégico de Turismo do Alto Tâmega: Património e Arte, Montanhas e Rios, Aldeias e Tradições, Estradas de Paisagem, Termas e SPA, Desporto e Aventura e Gastronomia, Água e Vinhos.

O projeto Alto Tâmega – Turismo 4.0 (NORTE-02-0853-FEDER-037651) é uma iniciativa conjunta da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT), do Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da Água (AquaValor) e da Associação Empresarial do Corgo (AECorgo).