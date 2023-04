Ribeira de Pena: apresentação do livro “Sabores da Minha Terra”

O salão Nobre dos Paços do Concelho recebeu a apresentação do livro “Sabores da Minha Terra” do projeto Cultura para Todos do Município de Ribeira de Pena.



A gastronomia constitui um importante fator de desenvolvimento territorial, através da valorização dos produtos locais. Neste sentido, “Sabores da Minha Terra” tem como propósito agregar os melhores costumes gastronómicos de todo o concelho.



A edição deste livro é o resultado de um processo que envolveu o apoio de um conjunto de parceiros territoriais, nomeadamente, restaurantes, cozinheiros, detentores de receitas e de fotografias gastronómicas e compila as receitas e o conhecimento gastronómico nos contextos socioeconómicos e culturais das diferentes freguesias.



Na cerimónia de apresentação, o Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha, mostrou-se agradado com o resultado desta iniciativa e referiu que esta edição é o resultado de num trabalho que pretende “valorizar o património gastronómico do nosso concelho” e “tal não seria possível sem o contributo da comunidade”.



Das sopas aos doces, passando pelos pratos de peixe e carne, a publicação ilustra 21 receitas e dá a conhecer alguns produtores de mel e vinho locais, parte integrante do património cultural de todo o território.



O livro “Sabores da Minha Terra” foi produzido no âmbito de projeto Cultura para Todos, financiado pelo Programa Operacional Regional do Norte (Norte 2020) e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). Por este motivo não poderá ser comercializado, mas estará disponível na Rede de Museus do Concelho, Biblioteca Municipal, hoteis e restaurantes aderentes.

