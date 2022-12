Ribeira de Pena assinalou Dia das Pessoas com Deficiência com “Chá de Estórias”

O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado a 3 de dezembro, é um marco importante no que respeita à sensibilização da sociedade em geral sobre o empoderamento e inclusão das pessoas com incapacidade.

Para assinalar esta data, o Município de Ribeira de Pena preparou um “Chá de Estórias”, que decorreu no Museu Escola de Ribeira de Pena.

Este encontro teve como objetivo proporcionar um momento de partilha e de convívio, com a participação dos cuidadores dos jovens que frequentam o Centro Ocupacional de Ribeira de Pena, entre outros.

“Os Direitos das Pessoas com Deficiência não são uma questão de justiça, são um investimento para um futuro comum!” (Nações Unidas, 2020).