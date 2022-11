Ribeira de Pena dinamiza workshop “Os desafios dos incêndios rurais numa perspetiva local”

Cerca de uma centena de pessoas participaram no workshop “Os Desafios dos Incêndios Rurais numa Perspetiva Local” promovido pelo Município de Ribeira de Pena, em parceria com o Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT-UP), que decorreu no dia 23 de novembro, data em que se assinala o Dia da Floresta Autóctone.

A ação realizou-se no Auditório Municipal de Ribeira de Pena e contou com um painel multidisciplinar de oradores oriundos do CEGOT-UP, do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), da Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS-GNR), da Agência de Gestão Integrada de Incêndios Rurais (AGIF), da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT).

Os temas que foram sendo apresentados mereceram bastante atenção e discussão por parte dos participantes, dadas as características sociais e florestais do concelho de Ribeira de Pena e da região, que se refletem no risco de incêndio rural.

No âmbito do evento, o Comando Distrital das Operações de Socorro de Vila Real mobilizou para o concelho a Viatura de Comando e Comunicações (VCOC) para exposição aos participantes. Esta viatura é concebida para a montagem de Postos de Comando Operacional em teatros de operações com maior complexidade. Foi também possível ver o novo trator que vai operar nos espaços florestais do concelho de Ribeira de Pena.

Esta iniciativa desenvolveu-se no âmbito do projeto científico AVODIS – “Compreender o contexto social do Portugal rural para implementar ações sociais de modo a prevenir incêndios catastróficos” do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade do Porto apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).