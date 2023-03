Ribeira de Pena: exercício testou Plano Municipal de Proteção Civil

Para assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil, o Município de Ribeira de Pena promoveu um exercício à escala real onde testou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil.

Esta iniciativa foi desenvolvida em parceria com os Bombeiros Voluntários de Ribeira de Pena, os Bombeiros Voluntários de Cerva, o Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Ribeira de Pena, o Comando Sub-Regional do Alto Tâmega e Barroso da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e a Oficina de Expressão Dramática do CLDS “4G Sol Nascente”.

O cenário teve como base um incêndio urbano com início na Casa da Cultura-Museu da Escola, no centro da vila de Salvador, com duas vítimas no interior e doze vítimas que conseguiram sair pelos próprios meios.

No terreno houve necessidade de evacuar o edifício, resgatar vítimas, efetuar a assistência pré-hospitalar, prestar os primeiros socorros psicológicos, extinguir o incêndio, defender exposições e efetuar condicionamentos de trânsito. Na Praça do Município estabeleceram-se o Posto de Comando e o Posto de Triagem pré-hospitalar.

Face à gravidade da situação e possíveis consequências na economia local, o Presidente da Câmara Municipal, João Noronha, ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil.

O exercício livex teve como objetivo testar a prontidão dos meios operacionais de socorro, treinar estratégias de combate a incêndios em edifícios (e a sua evacuação), e promover a colaboração e coordenação entre os diversos agentes de proteção civil.