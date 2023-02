Ribeira de Pena: folia de Carnaval saiu à rua em Daivões

A folia do Carnaval voltou a encher as ruas em Daivões, na freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega, com alegria e muita animação.

No domingo, dia 19 de fevereiro, teve lugar o tão aguardado desfile de Carnaval de Daivões, seguido de leilão e lanche convívio para todos os caretos participantes.

A diversão do desfile marcou o regresso dos festejos de carnaval do concelho para celebrar o momento mais guardado desde o início da pandemia.

Artesãos do Rock, pandemia covid-19, greve de professores e música a bombar foram algumas das temáticas que inspiraram este corso.

Este evento foi promovido pela associação “Artesãos da Trofa”, com o apoio da Junta de Freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega e do Município de Ribeira de Pena.