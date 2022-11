Ribeira de Pena participou no exercício “A Terra Treme”

O Município de Ribeira de Pena associou-se à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na promoção do exercício “A Terra Treme” no concelho.

A ação de preparação para o risco sísmico decorreu no dia 9 de novembro, às 11:09, com o objetivo de capacitar a população a saber como agir em caso de sismo.

Em caso de desastre, as pessoas com necessidades especiais estão mais vulneráveis, pelo que importa incutir gestos simples que podem fazer a diferença na sua segurança.

Neste âmbito, o Gabinete de Proteção Civil e Defesa da Floresta dinamizou junto do Centro Ocupacional do Município de Ribeira de Pena uma sessão de informação sobre o risco sísmico e as respetivas medidas de preparação e proteção.

No final, os utentes e técnicos foram convidados a executar os três gestos de autoproteção em caso de sismo: Baixar, Proteger e Aguardar.

A resiliência da comunidade depende da sua capacidade de inclusã