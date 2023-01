Ribeira de Pena promoveu Montaria ao Javali para reduzir população desta espécie cinegética

Face ao aumento desmesurado de populações de javalis no território, o Município de Ribeira de Pena organizou uma Montaria ao Javali, no dia 31 de dezembro, em Agunchos.

A concentração decorreu na sede da Associação Cultural e Desportiva de Agunchos para o mata-bicho. Antes de serem encaminhados para as respetivas portas, os caçadores foram alertados para a obrigatoriedade do cumprimento de todas as medidas de segurança.

O descontrolo total desta espécie está a destruir diariamente dezenas de explorações agrícolas, facto que gera um sentimento de revolta nas populações. Esta atividade permite controlar a densidade populacional desta espécie, de forma a evitar os avultados estragos provocados por estes animais.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, Luís Ferreira, destacou a importância da valorização dos recursos cinegéticos no concelho e agradeceu a presença de todos os caçadores e também evidenciou a colaboração e o empenho dos membros da Associação Cultural e Desportiva e dos funcionários do município.

“Este evento vem consolidar o trabalho meritório que se tem vindo a realizar no domínio desta área cinegética e, para além do convívio entre caçadores, teve como objetivo controlar o número de animais que provocam avultados danos na agricultura e na flora locais”, informou.

A montaria contou com a participação de quatro matilhas e terminou com dois javalis abatidos. A organização contou com o apoio a Junta de Freguesia de Cerva e Limões, da Junta de Freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega, da Junta de Freguesia de Santa Marinha e da Associação Cultural e Desportiva de Agunchos.