Rio de Janeiro aposta na cooperação cultural com a UTAD

A Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Danielle Barros, reuniu ontem (3 de novembro), na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) com o objetivo de estabelecer futuros convénios com esta instituição no domínio das artes, cultura e economia criativa.

Recebida pelo Vice-Reitor para a Internacionalização, Luís Ramos, e por docentes do Departamento de Letras Artes e Comunicação (DLAC), a visitante começou por conhecer a grande disponibilidade da UTAD na implementação de convénios com as suas congéneres brasileiras, especialmente do Estado do Rio de Janeiro.

O Vice-Reitor traçou, em linhas gerais, o papel desta Universidade na sua crescente afirmação nacional e internacional, realçando que, “apesar de jovem é já uma Universidade com carisma e uma dimensão multicultural relevante. Temos neste momento estudantes de 45 nacionalidades”. Lembrou também que “quase metade dos alunos internacionais são provenientes do Brasil”, havendo, por isso, acentuadas razões para o reforço da cooperação institucional.

A Secretária de Estado, por sua vez, deu testemunho do seu interesse em promover intercâmbios em pesquisa, formação e fruição nas áreas de Arte, Cultura e Economia Criativa, sublinhando o facto de o Estado do Rio de Janeiro ser conhecido pela relação multicultural com outros países, em especial Portugal. Abriu, assim, as portas a futuros acordos entre a UTAD e a academia do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito da cultura, do património e da economia criativa. Lembrando que no seu Estado “estão as grandes universidades do Brasil”, defendeu o estabelecimento de uma grande parceria, em especial entre a UTAD e a Escola de Cultura, integrada na própria Secretaria de Estado que lidera, através de protocolos no âmbito da pesquisa em áreas como a arte, cultura e economia criativa.