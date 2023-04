Rock no Favo, Residências Artísticas, Humor e Associativismo dinamizam Mondim de Basto

Uma forte dinâmica cultural, desportiva e associativa marca a nova agenda cultural de Mondim de Basto, para o trimestre que agora se inicia.

Abril arrancou com a segunda edição do programa “Abre Asas até Mondim”, dedicando os fins-de-semana aos desportos de natureza, à melhor gastronomia e aos melhores espetáculos.

Falamos, concretamente de caminhadas pelas Levadas do Alvão, dos voos de parapente, de passeios de todo-o-terreno, do rafting, do canyoning e do Trail Fisgas de Ermelo; mas também da II Edição do Rock no Favo – com espetáculos de Joana Espadinha, Zé toca Dylan, The Happy Mess, Ecos da Cave e da banda mondinense Orangotang -, das Músicas que celebram Abril; e da melhor gastronomia, onde os pratos confecionados com a suculenta carne maronesa vão estar em destaque nos restaurantes da Vila, durante o Fim-de-Semana Gastronómico da Porto e Norte, que se realiza de 14 a 16 de abril.

Em maio, o humor de Guilherme Duarte, as residências artísticas “Raiz Pivotante” e a Companhia Inglesa Sealskin, que fazem a sua estreia no palco do Favo das Artes; as apresentações dos livros “S. Vicente de Ermelo”, de Eduardo Teixeira Lopes e “O Perigoso Pacifista”, de Paulo Vaz de Carvalho e João Mascarenhas; as sessões de cinema e a exposição do Centenário de José Saramago, comprovam que Mondim de Basto é um concelho aberto à multiplicidade artística e cultural.

As atividades desportivas e associativas também assumem, em maio, um papel importante na dinamização económica e social do concelho, destacando-se a realização do I Car Spot, na Rampa Senhora da Graça; da Copa América Jiujitsu; a passagem do Rally de Portugal, no dia 13 de maio; o III Passeio Rota dos Miradouros e da N304 e do Alvão Natura – Feira Internacional de Desportos de Natureza.

O mês de junho é o mês da celebração do segundo aniversário da Favo das Artes – Casa da Cultura. Um espaço privilegiado de acesso à cultura nas mais variadas vertentes e aberto a públicos de todas as idades.

O espetáculo “Musikando” do Tio Óscar abre, no dia 3 de junho, os festejos do aniversário do Favo das Artes e à noite, os Virgem Suta sobem ao palco para um concerto cheio de portugalidade onde não vão faltar o adufe e o cavaquinho.

No dia 4 de junho, o escritor Raul Minh’Alma vai encontrar-se, na Biblioteca Municipal, com os leitores Mondinenses e falar dos seus livros, da sua paixão pela escrita e das mensagens inspiradoras que transmite.

Em junho celebra-se também a Solenidade do Corpo de Deus, onde as ruas da Vila são dignamente enfeitadas com passadeiras de flores e as janelas e varandas adornadas com as antigas colchas de cetim e de damasco, para a passagem do Santíssimo Sacramento.

O Granfondo Terras de Basto, o Encontro de Concertinas, as sessões de cinema infantil e os festejos do São João, na Praça do Município vão permitir a visitantes e residentes desfrutar do magnífico património natural, imaterial e construído de que o concelho é detentor.

GC CM