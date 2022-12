“Rota Urbana de Fernão de Magalhães” é inaugurada no Município de Sabrosa

A Pequena Rota (PR6) “Rota Urbana de Fernão de Magalhães”, um percurso pedestre urbano circular que congrega em sí vários dos pontos que ligam a história de Sabrosa com a de Fernão de Magalhães, será inaugurada hoje, 16 de dezembro, com uma caminhada que envolve cerca de 80 alunos do Agrupamento de Escolas Miguel Torga.

O percurso pedestre com início e fim junto ao painel informativo que se encontra próximo da Junta de Freguesia de Sabrosa, segue para a Casa de Fernão de Magalhães (Casa da Pereira), para o jardim da Memória Escultórica das viagens da Infância de Fernão de Magalhães e prossegue para o Parque B.B. King, onde pode ser visitada a Exposição “Os Locais e Culturas da Viagem de Magalhães”, espaço dedicado à grande viagem de circum-navegação. No regresso ao ponto de partida da rota, passará, ainda, pela Estátua de Fernão de Magalhães e pela Adega Cooperativa de Sabrosa, onde se produzem os vinhos Fernão de Magalhães.

A caminhada que marca a inauguração do trilho, com 2.9km, é organizada pelo município de Sabrosa em parceria com a Estrutura de Missão do V Centenário da Primeira Viagem de Circum-Navegação de Fernão de Magalhães e o Agrupamento de Escolas Miguel Torga.