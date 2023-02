Rotary Clube de Valpaços relembra que “É possível recomeçar”

Teve lugar ontem, dia 31 de janeiro, o Seminário promovido pelo Rotary Clube de Valpaços “É possível recomeçar”, na Biblioteca Municipal. Um evento que abordou temáticas atuais e contou com o apoio do Município.

Depois da saudação das bandeiras, como é da praxe em reuniões do Rotary Clube, Franco Ferreira, Técnico da CPCJ de Valpaços, deu início aos trabalhos com a apresentação geral da temática e dos oradores.

Susana Madaleno e Tiago Martins, da Associação Reaprender a Viver, sedeada em Bragança, que presta apoio social aos jovens e demais público que se encontre em situação de carência, designadamente aos desempregados, toxicodependentes, vítimas de maus tratos, reclusos e ex-reclusos, imigrantes, famílias multi-problemáticas e a todos aqueles em vias e/ou de exclusão social. Sob perspetivas diferentes abordaram a questão das dependências, os sinais de alerta, diferentes caminhos percorridos em diferentes faixas etárias, medidas de apoio, entre outras.

Do programa fez parte a partilha de experiências e, ainda, a intervenção de Filipe Bacelo, também conhecido como Lobo Solitário, natural de Ermesinde, que deu o seu testemunho enquanto dependente de álcool durante mais de uma década e o seu caminho para a recuperação. Atualmente, já conta com cinco livros, onde busca constantemente o sentido da sua vida, “um sonhador que rega cada sonho com amor. Poeta, escritor, terapeuta de Reiki, companheiro, amigo”. Transmite toda a sua aprendizagem aos leitores, através dos seus livros e palestras e “acredita no amor e que só o amor pode vencer”.

A iniciativa, que contou com a presença da Vereadora da Educação, Cultura e Desporto, Teresa Pavão, foi, ainda, abrilhantada com um momento musical Renovarte.

GC CM