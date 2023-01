“Ruralhack – Desafio Alterações Climáticas” é primeira atividade do projeto da Euro Cidade Chaves-Verín

Integrado no projeto Rural Youth of Europe (Juventude Rural da Europa) – RUYOU, o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Eurocidade Chaves-Verín levará a efeito a sua primeira atividade nos próximos dias 30 e 31 de janeiro.

Denominado “Ruralhack: Desafio Alterações Climáticas”, esta ação realizada exclusivamente online e em inglês, tem como principal objetivo criar ideias e conhecer jovens e especialistas das zonas rurais de Espanha, Portugal, Malta e Roménia.

Os destinatários são jovens entre os 18 e 30 anos e pessoas que trabalhem em associações ou entidades com interesse na área da juventude no meio rural ou meio ambiente. Com número limitado de participações, a inscrição pressupõe inscrições online em http://ruralyouthofeurope.eu/rural-hack-challenge

Serão abordadas temáticas como desastres ambientais e sociais, agricultura e consumo sustentável, entre outras. Esta é uma oportunidade fantástica para os jovens, de diferentes partes da Europa, provenientes de zonas rurais expressarem as suas preocupações e dificuldades e terem também, a oportunidade de criar ideias em conjunto para responder às suas necessidades.

Projeto desenvolvido no âmbito do programa europeu CERV – Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores.