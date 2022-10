Sabores da castanha invadem Carrazedo de Montenegro de 4 a 6 de Novembro

Município de Valpaços, Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros e EHATB promovem os sabores da castanha com a realização da XXV Feira da Castanha Judia

O certame, que tem como objetivo celebrar e elevar a produção local de castanha, um dos produtos endógenos do território, foi apresentado ontem, 24 de Outubro, em Conferência de Imprensa, na sede da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros.

Teresa Pavão, Vereadora da Cultura do Município de Valpaços, apresentou a feira na sua génese, “que conta com uma programação diversificada e que inclui várias atividades, tais como magustos, provas de vinho, animação de rua, programa Aqui Portugal da RTP, entre outros (…). Estamos orgulhosos por cumprir esta tradição tão única e tão característica do nosso Concelho, que contribui para o escoamento dos produtos locais e permite alavancar a economia”.

O Presidente da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros, António Costa, prevê uma colheita na “ordem das oito a 10 mil toneladas” de castanha nesta zona inserida na Denominação de Origem Protegida (DOP) da Padrela.

António Costa salientou a qualidade do “Ouro das Terras de Montenegro”, que “enche o olho de qualquer pessoa, pelas suas características de calibre, brilho e sabor”.

Sendo uma montra do que de melhor o Concelho tem para oferecer nesta altura do ano, o Pavilhão Rota da Castanha e imediações vai albergar 80 expositores ligados ao vinho, ao azeite, ao fumeiro, ao Folar de Valpaços IGP e pão variado, ao mel, aos frutos secos, ao artesanato e, claro está, à rainha do evento, a Castanha DOP da Padrela, entre outros.

A doçaria da castanha também estará em destaque, envolvida num programa recheado de actividades, como o Concurso da Castanha, e a Comitiva de Beynat, vila francesa com a qual a vila carrazedense tem um acordo de geminação, uma vez mais, marcará presença para a confeção do Bolo de Castanha com 600 Kg a ser partilhado com o público ao final da tarde de domingo.