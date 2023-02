Sabores de Chaves valorizam gastronomia local 

Num fim semana de festa e muita animação, volume de vendas foi amplamente positivo

Foram três dias de muita procura, com os expositores locais a escoarem os seus produtos de excelência e a potenciarem a sua afirmação no mercado, ao mesmo tempo que criam e dão continuidade aos laços comerciais com os seus clientes. No final do certame, a cara de satisfação dos produtores era visível, deixando transparecer a ideia de que o volume de vendas foi amplamente positivo.

O evento de 2023 contou, na sessão de abertura, com a presença da Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, que enalteceu o trabalho de excelência desenvolvido pelos autarcas da região, na promoção dos produtos endógenos, através de feiras que espelham bem a dinâmica económica que as autarquias querem incutir nos seus territórios, na valorização dos pequenos e médios produtores.

O Presidente da Câmara, Nuno Vaz, aproveitou a presença da Ministra para lançar um desafio ao Governo Central: mais apoios para os agricultores, que têm um papel fundamental no território, já que, na sua opinião, é primordial olhar para a agricultura de forma estratégica e inteligente, garantindo a continuidade da transmissão de conhecimentos, mas também como uma forma de fixar a população.

Ao longo do certame, a animação esteve garantida, com a atuação da artista Rebeca, dos Ranchos folclóricos e de Tunas universitárias, para além dos vários showcookings, um deles com a presença do conceituado Chef Cordeiro, que garantiram a atenção dos visitantes do certame, especialmente dos amantes da cozinha.

A edição de 2023 dos Sabores de Chaves encerrou assim as suas portas, estando já garantido a edição de 2024, que marcará a 19º edição deste certame que “deixa água na boca” a quem o visita.

GC CM