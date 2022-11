Sabrosa: 7ª Prova da ARCVR Taça Regional XCM BTT pelo Reino Maravilhoso é já neste domingo

A 7ª Prova da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real (ARCVR) para a Taça Regional XCM BTT acontece no próximo domingo, 20 de novembro, no concelho de Sabrosa.

A prova é constituída por três percursos, dos quais, a Maratona com 70 Km, a Meia-Maratona com 50 km e o Passeio com 30 Km, onde o participante tem a possibilidade de desfrutar dos percursos desafiantes do nosso concelho, nesta que será a prova de encerramento da Taça e do OPEN de meias maratonas.

O Parque BB King em Sabrosa é mais uma vez o ponto de partida desta prova, pelas 09H00, seguindo a mesma para Feitais, Souto Maior, Delegada, Saudel, Anta, Paradela de Guiães, Vilela, Gouvães do Douro, Provesende, Fermentões e retornando ao ponto inicial.

Os atletas terão a oportunidade de apreciar as belíssimas paisagens durienses e enfrentar os trilhos desafiantes que o Reino Maravilhoso tem para oferecer.

A 7ª Prova da ARCVR Taça Regional XCM BTT pelo Reino Maravilhoso é organizada pelo município de Sabrosa e pela AllBikeExperience.

As inscrições decorrem até ao dia de amanhã, 16 de novembro.

