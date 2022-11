Sabrosa: alunos do Agrupamento de Escolas distinguidos

Estas atribuições aconteceram na Gala do Dia do Diploma, organizada pelo Agrupamento de Escolas Miguel Torga – Sabrosa, na passada sexta-feira, 28 de outubro, na Escola Básica e Secundária Miguel Torga, Sabrosa. A cerimónia contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Dr.ª Helena Lapa, que aproveitou o momento para enaltecer a satisfação com que estes prémios são atribuídos destacando que “acima de tudo, estes são prémios que destacam a excelência dos alunos, mas também o trabalho, esforço e dedicação de toda a comunidade escolar”. Congratulou também pais, encarregados de educação e famílias em geral e deixou ainda uma palavra de apreço à direção do Agrupamento, professores e auxiliares de ação educativa, “que foram peças fundamentais na formação, crescimento e desenvolvimento destes alunos”.

Os prémios entregues, correspondentes ao ano letivo de 2021/2022, destacaram o mérito do melhor aluno de cada um dos cursos disponíveis para o ensino secundário, atribuindo ao melhor aluno de Ciências e Tecnologia, o Prémio Fernão de Magalhães, ao de Línguas e Humanidades, o prémio Miguel Torga. Foi ainda atribuído um prémio idêntico ao melhor aluno do ensino profissional. A cada um destes alunos foi entregue um voucher no valor de quinhentos euros.

Foram ainda premiados com Vales Oferta, os 79 alunos, que integram o quadro de mérito escolar do Agrupamento, numa colaboração com esta entidade. Entre estes, os 25 alunos que melhores média obtiveram durante o primeiro, segundo e terceiro ciclos de escolaridade foram contemplados com um voucher de vinte e cinco euros.

O Prémio Municipal de Mérito Escolar de Sabrosa tem como grande objetivo incentivar o desempenho escolar em todos os seus níveis e premiar o mérito, numa assumida cultura de valorização da excelência, enquanto instrumento preponderante para o desenvolvimento económico, cultural, social dos jovens e da sociedade em geral., tornando ao mesmo tempo Sabrosa como um território cada vez mais atrativo para as famílias.