Sabrosa assinou protocolo com Associação Patinhas à Procura de Lar

O Município de Sabrosa assinou um protocolo de cooperação e colaboração com a Associação Patinhas à Procura de Lar de Sabrosa (APLS).

O protocolo foi celebrado na presença da Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, e da Presidente da APLS, Mónica Amaral.

Dada a existência de um elevado número de felinos e canídeos errantes não esterilizados, em várias zonas do concelho de Sabrosa, muitas vezes em graves situações quanto ao seu bem-estar, torna-se imperioso tomar medidas preventivas nesse sentido, uma vez que estas populações de animais errantes causam problemas aos munícipes, interferindo na saúde pública, para além de apresentarem uma elevada taxa de reprodução, entre outras consequências.

São objetivos principais desta parceria realizar o controlo da superpopulação em colónias de gatos através do Programa Capturar-Esterilizar-Devolver (CED), prestando apoio a animais errantes com necessidades de recolha urgente e tratamento, melhorar a dinâmica de famílias de acolhimento, as adoções e sensibilizando a população através de ações no público escolar e população em geral.

Salienta-se que a APLS é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, sustentada pelo trabalho de voluntários, constituída em 11 de novembro de 2022, dedicada a ajudar animais de rua do Concelho de Sabrosa.