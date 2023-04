Sabrosa: Carlos Vidal marcou o início da 5.ª edição do Festival Rir Sem Bilhete

O Festival Rir Sem Bilhete, que conta já com cinco edições, iniciou no passado sábado, 1 de abril, com Carlos Vidal no Auditório Municipal.

Num espetáculo de Stand Up Comedy, Carlos Vidal, humorista, médico e músico, conquistou várias gargalhadas da plateia que acorreu com muita afluência ao evento.

A edição deste ano continua a 22 de julho, com a Revista à Portuguesa “Olha que Duas”, com Florbela Queiroz e Natalina José, e termina em grande com o famoso ator Eduardo Madeira, a 28 de outubro.

Todos os espetáculos serão realizados no Auditório Municipal de Sabrosa, pelas 21H00, com entrada gratuita.

GC CM