Sabrosa celebrou o Dia do Agrupamento de Escolas com várias atividades

Na passada sexta-feira, 12 de maio, foi celebrado o Dia do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, em Sabrosa com a participação de toda a comunidade escolar.

Este foi um dia repleto de atividades, as quais começaram pelas 10H00, no Parque BB King, com a arruada do grupo de bombos “Zés Pereiras de Sabrosa”. A sessão de abertura contou com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, que fez questão de desejar um feliz dia a todos os estudantes e docentes.

A manhã continuou com as demonstrações da Guarda Nacional Republicana, dos Bombeiros Voluntários de Sabrosa e dos Sapadores Florestais e com uma aula de dança para todos no Parque BB King.

O restante programa estendeu-se durante toda a tarde, tendo as atividades decorrido nas instalações da Escola Básica e Secundária Miguel Torga, proporcionando a todos um dia de muita festa que se prolongou durante a noite com a apresentação de um Sarau Cultural, no pavilhão desportivo da mesma escola.

O Sarau Cultural contou com a abertura da Presidente da Câmara Municipal e do Diretor do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Adelino Queirós, e arrancou com o mote “Todos diferentes, todos iguais, unidos pela música”. Várias foram as atuações musicais, desde logo com o grupo de bombos “Zés Pereiras de Sabrosa”, uma apresentação da Banda de Música de Sabrosa, muita dança, teatro e apresentação das atividades elaboradas por diversas turmas e trabalhadas durante todo o ano, a partir de vários projetos educativos.

A noite terminou com uma demonstração de patinagem artística da Associação de Santa Marinha – Vila Marim.