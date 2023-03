Sabrosa e Escola de Hotelaria e Turismo do Douro – Lamego assinaram protocolo

No âmbito do projeto “Formação + Próxima” a autarquia, juntamente com a Escola de Hotelaria e Turismo do Douro – Lamego, assinaram hoje um protocolo de colaboração que tem como principal objetivo capacitar os profissionais de turismo do concelho através de formações que estimulem a economia e a atividade turística.

No ato de outorga estiveram presentes a Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, e o Diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Douro – Lamego, Miguel Duarte, sendo que este protocolo envolve os municípios do território continental e as escolas do Turismo de Portugal numa parceria que se alia à mudança promovendo o turismo ao longo de todo o ano e em todo o território.

A Escola de Hotelaria e Turismo do Douro – Lamego pretende capacitar, massivamente, os colaboradores do setor turístico com várias formações, em regime presencial e à distância, de forma a acrescentar valor ao tecido empresarial local, com conteúdos adaptados às necessidades do futuro do setor turístico. Pretende ainda, captar e atrair a população, qualificando pessoas de outros setores de atividade, ou desempregados, que queiram ingressar nesta área.

Com esta assinatura será desenvolvido, no município de Sabrosa, um programa de formação + próximo das pessoas, + próximo das necessidades do território e que recai na capacitação na “Arte da Hospitalidade”.