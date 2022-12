Sabrosa: Festa de Natal das Escolas trouxe a magia natalícia às crianças do concelho

A Festa de Natal das Escolas do concelho aconteceu ontem, 14 de dezembro, no Mercado dos Produtos Durienses, e a magia do natal fez-se sentir num dia especial e cheio de atividades para os alunos do pré-escolar e primeiro ciclo da Escola Básica Fernão de Magalhães e dos Jardins de Infância de São Martinho de Anta e Parada de Pinhão.

O dia, que foi feito de surpresas para todas as crianças, iniciou com a representação da peça de teatro “Diabos e diabritos, num saco de mafarricos” encenada pela Filandorra – Teatro do Nordeste. Esta peça é baseada num dos livros de Alexandre Parafita, um “filho da terra”, que hoje marcou presença no evento, e que ao longo da sua vida literária publicou mais de meia centena de obras, pertencendo grande parte ao Plano Nacional de Leitura (PNL).

A Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, que esteve presente em vários momentos do dia, disse no momento de abertura do evento que “Hoje preparamos um dia que espero que fique a vida toda na vossa memória, nos vossos corações, espero sinceramente que gostem muito de todas as surpresas. Vocês são o nosso futuro, farão da sociedade uma sociedade melhor”.

O restante programa contou com muita animação, através da dinamização de várias atividades lúdicas compostas por jogos, insufláveis, pinturas faciais, pipocas e algodão doce para todos. O momento alto do dia aconteceu com a chegada do Pai Natal ao evento, que distribuiu a todos os alunos um presente de natal para a alegria contagiante de todas as crianças.

Durante o evento esteve presente a Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, o Vice-Presidente do município, Martinho Gonçalves e o Vereador António Araújo, para além do diretor do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, da Coordenadora do Centro Escolar Fernão Magalhães e de vários elementos da comunidade escolar.

Este evento foi organizado pelo município de Sabrosa em parceria com o CLDS 4G Sabrosa.