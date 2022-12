Sabrosa: Festa de Natal Sénior contou com a presença de 700 idosos

O Mercado dos Produtos Durienses acolheu, no passado sábado, 10 de dezembro, a Festa de Natal Sénior que contou com a presença de cerca de 700 séniores de todo o concelho.

O programa da festa iniciou com a celebração da Santa Missa, seguindo-se depois o tradicional almoço convívio e uma tarde recheada de animação. A Tuna da Academia Sénior de Sabrosa e o artista Vítor Pica foram os responsáveis por uma tarde cheia de música e alegria oferecida a todos os presentes.

A Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, aproveitou o momento para saudar todos os presentes, desejando Boas Festas neste que é um “almoço recheado de carinho e de afetos. Depois de dois anos que tiveram um impacto terrível na vida de todos nós, é da responsabilidade de qualquer município estar junto das pessoas, sendo a nossa principal preocupação o bem-estar das nossas gentes. Hoje temos aqui cerca de 700 pessoas, número representativo da realidade do nosso concelho, e agradeço a todos, pois sem vocês esta festa tão bonita não seria possível.”

A Diretora do Centro Humanitário de Sabrosa da Cruz Vermelha Portuguesa, Carla Mota, referiu que “já passaram muitos anos, mas continuamos a preparar esta iniciativa com o mesmo entusiasmo e carinho e é com muita satisfação que vejo este espaço cheio e um sorriso nos vossos rostos pois sei a importância que tem para vós.”

Todos os participantes disfrutaram de um dia repleto de magia distribuído por todos os intervenientes da festa, e levaram para suas casas uma lembrança natalícia.

Ainda no evento, o Serviço Municipal de Proteção Civil desenvolveu uma ação de informação e de sensibilização, com a distribuição de folhetos alusivos à prevenção e autoproteção em incêndios urbanos.

O evento foi organizado pelo município de Sabrosa em colaboração com o Centro Humanitário de Sabrosa da Cruz Vermelha Portuguesa.