Sabrosa: Halloween celebrado em S. Martinho de Anta

São Martinho de Anta voltou a entrar no espírito da “Noite das Bruxas”, abrindo portas à noite mais assustadora do ano. Entre abóboras, adereços fantasmagóricos, travessuras, bruxas e outros “seres extraordinários”, o Largo do Eiró vestiu-se a preceito e voltou a dar espaço ao imaginário do Halloween.

O programa arrancou ao final da tarde, com uma série de cortejos e desfiles onde não faltaram vampiros, bruxas, demónios, figuras do além, duendes e momentos rituais, a chamar o misticismo.

A iniciativa, promovida pela Junta de freguesia de São Martinho de Anta e Paradela de Guiães e apoiada pelo município de Sabrosa, já faz parte da tradição local e tem vindo a crescer de ano para ano.

Para fechar a noite mais terrífica do ano, e já depois da “Encenação do Esconjuro” onde se espantam todos os males, e da tradicional “queimada diabólica”, atuou a banda Pop Rock “os Nau”.