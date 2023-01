Sabrosa: obra de requalificação da zona envolvente ao Mercado dos Produtos Durienses já iniciou

Decorre neste momento, a obra de requalificação e valorização da zona envolvente ao Mercado dos Produtos Durienses, em complemento ao recente investimento público para a construção deste edifício.

A obra será feita em toda a zona envolvente ao Mercado dos Produtos Durienses, situado na confluência com a zona industrial, a norte, e com a Capela de São Sebastião, a poente, que atualmente se apresenta sem qualquer tipo de tratamento, prevendo-se a beneficiação e qualificação de toda a área no prolongamento dos espaços verdes adjacentes ao equipamento do Mercado.

O projeto visa a valorização do espaço público e a garantia do equilíbrio da paisagem na envolvente do equipamento já instalado. A solução arquitetónica preconiza a unificação da frente urbana a sul do Mercado, através da continuidade da mancha verde e arbórea para o sentido do Largo de São Sebastião, a poente, e cria as condições necessárias à manutenção das atividades coletivas que a comunidade costuma promover naquele largo, recorrendo à pavimentação em material pétreo, cubo e lajeado de granito amarelo, e reserva uma área, revestida com material agregado, resultante da mistura de gravilhas com ligante, do tipo “terraway”, numa zona vocacionada a atividades culturais, espaço delimitado por um longo banco em granito, na confrontação com a Capela.

Na área envolvente a norte do Mercado dos Produtos Durienses, serão criadas zonas de estacionamento complementares às implantadas junto àquele edifício, bem como um percurso pedonal confortável e seguro.

A obra de requalificação da zona envolvente ao Mercado dos Produtos Durienses tem o custo total de 137.500.00 €.

