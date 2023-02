Sabrosa recebeu placas de adesão à Associação de Municípios Portugueses do Vinho

O Município de Sabrosa recebeu as placas de adesão à AMPV — Associação de Municípios Portugueses do Vinho e à Recevin — Rede Europeia das Cidades do Vinho na 1ª Convenção Europeia dos Territórios Vinhateiros, que decorreu de 1 a 4 de fevereiro, no Centro de Alto Rendimento do Pocinho, em Vila Nova de Foz Côa.

A Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, marcou presença no evento, no passado dia 3 de fevereiro, para receber estas distinções, referindo no momento “ser importante abraçar este projeto, ficando desta forma incluídos numa associação que promove um dos bens mais preciosos que possuímos, e pertencendo a uma rede europeia tão importante com é a Recevin para a promoção do nosso território”.

O evento, que contou com mais de 160 representantes de municípios e entidades envolvidas, teve como principais objetivos delinear estratégias e projetos a desenvolver para promover os territórios vinhateiros, e criar uma aproximação entre municípios associados e parceiros. Este certame ficou também marcado pela apresentação do projeto Douro – Cidade Europeia do Vinho 2023.

A 1ª Convenção Europeia dos Territórios Vinhateiros foi organizada pelo Município de Vila Nova de Foz Côa e a AMPV — Associação de Municípios Portugueses do Vinho, em parceria com a Recevin — Rede Europeia das Cidades do Vinho.