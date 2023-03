Sabrosa: renovado protocolo de colaboração “Coração em Ação”

A Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, esteve na passada sexta-feira, 10 de março, na Fundação Patronato de Santo António – FPSA, para a assinatura da renovação do protocolo de colaboração e parceria com a Fundação Portuguesa de Cardiologia, Delegação Norte, e a FPSA, no âmbito do projeto “Coração em Ação”. No momento, todos os presentes assistiram à bênção oficial da nova viatura da IPS´S, que foi adquirida também com o apoio do município de Sabrosa, e está equipada para o serviço de apoio domiciliário.

O protocolo foi celebrado na presença da Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, do Presidente da Fundação Patronato de Santo António, Óscar Mourão, e do Presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, Delegação Norte, João Gomes. No momento, a Presidente da Câmara Municipal referiu que “A função de qualquer município é ser um parceiro ativo na vida das instituições e cuidar da população mais vulnerável. Investir nas pessoas e na proximidade, é o melhor investimento de qualquer autarquia. É preciso muito trabalho e dedicação para que se faça a promoção da saúde e do bem-estar, que lhes proporciona qualidade de vida e que faz tanta diferença. Parabenizo todos os envolvidos e garanto que podem sempre contar com o apoio do município.”

O “Coração em Ação” tem como objetivo a promoção da atividade física em grupos de pessoas com problemas cardíacos associados, sendo a reabilitação cardíaca e a atitude positiva no combate à doença cardiovascular o ponto fulcral. O projeto fomenta a reflexão e a ação sobre a importância do exercício físico e da alimentação num estilo de vida saudável.

Este protocolo foi assinado pela primeira vez no ano de 2020, revelando-se o “Coração em Ação” imprescindível para o bem-estar de quem dele usufrui.

No final, foi ainda servido um porto de honra a todos os presentes.

